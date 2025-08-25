AloTech, E-Turquality “Bilişimin Yıldızları” programına katıldı

2012 yılından bu yana Türkiye'nin lider bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olarak faaliyet gösteren AloTech, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji ihracatı destek programı olan e-Turquality, diğer adıyla "Bilişimin Yıldızları" programına kabul edildiğini duyurdu. Yapay zeka destekli chatbot, voicebot ve müşteri deneyimi analitiği gibi çözümleriyle pazarda fark yaratan AloTech için bu stratejik başarı, teknolojik üstünlüğünün, kurumsal yönetim kapasitesinin ve global büyüme potansiyelinin en üst düzeyde tescil edilmesi anlamına geliyor. Halihazırda 63 ülkede 700'den fazla kurumsal müşteriye hizmet vererek uluslararası alanda kendini kanıtlamış olan AloTech için bu gelişme, "global pazarda tercih edilen lider teknoloji sağlayıcısı olma" vizyonunu gerçekleştirmesi yolunda önemli bir adım olacaktır.

CEO Cenk Soyak: "Dünyanın dört bir yanında rakiplerimizi geride bırakıyoruz"

Bu önemli başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AloTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Soyak, şunları söyledi: "Ticaret Bakanlığı’nın E-Turquality programına dahil edilmek, yalnızca bir destek değil, aynı zamanda Türkiye’nin global teknoloji sahnesindeki yükselişinin bir parçası olduğumuzun resmi tescilidir. Bu, yılların birikimi, ekibimizin inancı ve inovasyon odaklı yaklaşımımızın somut bir sonucudur.

Artık global pazarda varlık kurma değil, liderlik kurma peşindeyiz. 63 ülkede 700’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet verirken, artık rakiplerimizi geride bırakıyoruz. Kısa bir süre önce Fast Company Türkiye’nin “En İyi 100 Start Up” listesinde yer alarak bu yolculukta emin adımlarla ilerlediğimizi de göstermiş olduk. Bu destekle birlikte, sadece büyüme değil, küresel etki alanımızı genişletme hızımızı katlayacağız. Türkiye’nin dijital gücü olarak, dünya pazarında yeni standartları belirleyen bir Türk markası olma yolunda ilerliyoruz.”

CTO İdris Avcı “Global rekabete hazırız!”

AloTech Kurucu Ortağı ve CTO'su İdris Avcı ise programın teknolojik önemine dikkat çekti: "E-Turquality programının, özellikle 'ürün ve hizmet' odaklı yapısı , bizim için büyük anlam taşıyor. Bu, sadece bir iş başarısının değil, aynı zamanda bir mühendislik ve inovasyon başarısının da teyididir. Geliştirdiğimiz %100 bulut tabanlı mimarinin, yapay zeka algoritmalarımızın ve ölçeklenebilir platformumuzun dünya standartlarında olduğunun ve global rekabete hazır olduğunun en güçlü kanıtıdır."

CFO Bektaş Doğan: "Sürdürülebilir büyüme ve finansal başarının tescili"

AloTech CFO'su Bektaş Doğan, bu stratejik adımın finansal boyutuna vurgu yaparak şunları belirtti: "E-Turquality programına kabul edilmek, yalnızca teknolojik ve operasyonel bir başarı değil, aynı zamanda şirketimizin finansal sağlığının ve sürdürülebilir büyüme potansiyelinin de bir tescilidir. Bu destek programı sayesinde, uluslararası pazarlara açılma ve operasyonlarımızı ölçeklendirme hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Sağlanacak finansal ve stratejik destekler, global rekabette elimizi güçlendirirken, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı hızlandırmamıza da olanak tanıyacak. Bu başarı, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için güven verici bir göstergedir."

AloTech global büyümesini hızlandırıyor

AloTech, akıllı chatbot ve voicebotlardan, müşteri deneyimi analitiği sunan CX Insights’a uzanan geniş ürün portföyüyle çok kanallı (omnichannel) iletişimdeki liderliğini pekiştiriyor. E-Turquality programı kapsamında sağlanacak stratejik destek, şirketin global pazarlardaki konumunu güçlendirirken yapay zekâ tabanlı ürün geliştirme süreçlerini hızlandıracak. Ayrıca, artan uluslararası müşteri talebini karşılamak üzere teknoloji altyapısının ölçeklendirilmesine katkı sağlayarak AloTech’in küresel büyüme hedeflerinde kritik bir rol üstlenecek.

AloTech Hakkında

2012 yılında kurulan AloTech, bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunmaktadır. Bugün 63 ülkede, 700'ün üzerinde markaya hizmet veren AloTech, esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir yapısıyla dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin müşteri deneyimini güçlendirmektedir.