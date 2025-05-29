Alp Dağlarıı'ndan kopan buzul parçaları bir köyü tamamen yuttu

Kaynak: İHA

İsviçre’de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelan bir köyü yok etti. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

İsviçre’nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs’ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.
Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

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