Dünyada eşine ast rastalanır bir doğa olayı meydana geldi. İsviçre’nin Valais kantonundaki buzulun çökmesiyle Blatten köyünün çoğu buz, çamur ve moloz yığınıyla kaplandı. İşte felaketin detayları...

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yetkililer, felakette can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini, ancak köydeki birçok evin yıkıldığını, ayakta kalanların ise sular altında kaldığını ifade etti.

Afet sonrası kaybolan 65 yaşındaki bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Buzul çökmesi, 3,1 büyüklüğünde hissedilen bir depreme yol açtı.

Heyelan ve su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevre köylerde de tahliyeler yaşanıyor.

İşte o anlar;

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, X platformunda, “Evinizi kaybetmek korkunç. Blatten sakinleri için çok üzgünüm.” paylaşımını yaptı.

Blatten’deki bu olağanüstü doğa olayı, iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak İsviçre Alplerinde artan buzul erimeleri ve hareketlilik risklerini tekrar gündeme getirdi.

İsviçre devlet televizyonu SRF’nin drone görüntülerinde, Blatten köyünün neredeyse tamamen çamur ve toprakla kaplandığı, nehrin ve ormanlık alanların da bu kütle altında kaldığı görülüyor.

Belediye Başkanı Matthias Bellwald, “Köyümüzü kaybettik. Enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz.” dedi.

Yetkililer, köyün yaklaşık yüzde 90’ının heyelanla kaplandığını belirtti. Yerel yönetim sözcüsü Matthias

Ebener, “İnanılmaz miktarda malzeme vadiye aktı.” dedi. Kaybolan kişinin kimliği paylaşılmadı. Yetkililer, bu ay dağın buzulun arkasındaki kısmında çökme yaşandığını, o zamandan beri milyonlarca metreküp kaya ve toprağın aşağı yuvarlandığını ifade etti.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, buzulun kısmen çöktüğü ve dağa doğru dev bir toz ve moloz bulutu oluşturduğu görülüyor.

İklim uzmanları, Blatten’deki çökmede birden fazla faktörün etkili olduğunu, ancak permafrostun sıcaklık artışlarıyla zayıfladığını ve iklim değişikliğinin bu afette rol oynayabileceğini belirtti.



SRF, Blatten’in Lötschental Vadisi’nde yer aldığını ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANINDAN DAYANIŞMA MESAJI

İsviçre Cumhurbaşkanı Karin Keller-Sutter, X’te, “Evinizi kaybetmek korkunç,” diyerek halka dayanışma mesajı gönderdi.

Yetkililer, bölgenin tehlikeli olduğunu belirterek halkı uzak durmaya çağırdı ve vadiye girişi kapattı.

FELAKET NASIL FARK EDİLDİ?



Valais kantonu yetkilileri, buzul hareketliliği nedeniyle Blatten’in “özel bir durumda” olduğunu duyurmuş, dün yerel saatle 15.30’da Birch Buzulu’nun büyük bir parçasının koptuğu bildirilmişti.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy, 19 Mayıs’ta yetkililerce neredeyse tamamen tahliye edilmişti.