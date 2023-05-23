Alparslan Türkeş Vakfı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Türkiye'nin ana gündem maddesi 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu noktada STK'lar da ikinci turda hangi adayı destekleyeceklerini açıklamaya başladılar.

Alparslan Türkeş Vakfı da ikinci tur öncesi hangi adayı destekleyeceklerini açıklarken, tercihlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğunu belirttiler.

Vakfın Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, Twitter hesabından yayımladığı videoda, şu sözleri ifade etti:

"Türk milliyetçisi dava arkadaşlarıma çağrımdır: Türk yurdu Anadolu istila altında. Türklük, Hüdapar üzerinden tartışmaya açılıyor. Ankara’nın orta yerinde Türk Milliyetçisi genç bir akademisyen torbacılara öldürttürülüyor. Mafya düzeni ülkeye hakim... Cemaatler kurumların içini boşaltıyor. Ekonomimiz yerlerde sürünüyor. İşte tam da şimdi, Türk milliyetçileri tarafımızı aydınlıktan yana seçelim. Sandığa gidip ülkemize sahip çıkalım. Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelmez, saygılarımla."