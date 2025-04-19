Alparslan Türkeş’in anma törenine saldıranlar için karar verildi!

2021 yılında Alparslan Türkeş Vakfı'nın Alparslan Türkeş'i anma toplantısına 50 kişilik grup saldırısı davasında yargılanan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ için karar belli oldu. Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2021 yılında Alparslan Türkeş Vakfı tarafından yapılan Alparslan Türkeş Anmasına Saldıran Eski MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'a ve Emrindekilere Hapis Cezası Verildi” ifadelerini kullandı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN KIZI DUYURDU

Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2021 yılında Alparslan Türkeş Vakfı tarafından yapılan Alparslan Türkeş Anmasına Saldıran Eski MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'a ve Emrindekilere Hapis Cezası Verildi” ifadelerini kullandı.

12 SANIK İÇİN VERELECEK KARAR BELLİ OLDU

14 Nisan Pazartesi günü Ankara 88. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıkların etkinliği basarak izleyicilere saldırdıklarının hem katılan ve tanık beyanları hem de doktor raporları ve kamera kayıtlarıyla anlaşıldığı tespit edildi. Sanıklar adına "olay günü orada olmadıklarına", "yalnızca otoparka kadar gelip geri döndüklerine" veya "bir tanıdığına selam vermek için sahneye çıktıklarına" dair ilginç savunmalar yapıldı. 12 sanığın her biri için 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilirken 7 sanık için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve 5 sanık için cezanın ertelenmesini hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü anmasında bir takım olaylar meydana geldi. MHP eski Genel Başkanı Muhittin Çolak, MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici ile MHP eski Milletvekili Ali Uzunırmak’ın konuşmacı olarak katıldığı anmada, etkinliği yaptırmak istemeyen yaklaşık 50 kişilik grup Yenimahalle Belediyesi’ne ait salonu bastı. Sopaların hava uçuştuğu toplantıda yaralananlar olmuştu. Ardından toplantıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.