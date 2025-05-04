Alparslan Türkeş'in kabrinin başındaki saldırıdan sonra Ayyüce Türkeş Taş'tan yeni açıklama

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş’in mezarını ziyareti sırasında koruması ve şoförünün MHP’li bir grup tarafından saldırıya uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Taş, “İçişleri Bakanını aradım, teşekkür ediyorum kendisine. Müdahalede bulunacağını söyledi, oraya sivil polisi arkadaşları gönderdi ama diyorum ya yani polisin bile bazı şeylere gücünün yetmediğini görmek beni işin açıkçası üzdü. Bunlara bu gücün verilmesi doğru değil” dedi.

İYİ Parti kurmayları, Ayyüce Türkeş Taş’ın ekibine yönelik saldırının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun çağrısıyla olağanüstü toplandı.

Ayyüce Türkeş Taş'a babasının kabrinde saldırı! İYİ Parti'de olağanüstü toplantı

Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya gelirken gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Biz Türkeş ailesi olarak, Alparslan Türkeş’in mezarına böyle özel günlerde özellikle milyonlar aksın isteriz. Ben de zaten rutin babamın mezarına gidiyorum. Böyle özel günlerde ekstra gitmeye gayret ediyorum… Ben bir Türk, Müslüman olarak, hele hele bir ülkücüye bu şeyleri yakıştıramıyorum. Biz Türk milliyetçileri, biz Müslümanlar zaten vefat edene, mezara, mezarlığa çok saygı duyan bir toplumuz. Biz mezarlıkların önünden geçerken müzikleri kapatan, tanımadığımız insanlara fatiha okuyan insanlarız.”

Muhabirlerin yaralananlara ilişkin sorusu üzerine Ayyüce Türkeş Taş, “Magazin tarafı önemli değil. Burada ana fikre odaklanmamız lazım. Burada yaptıkları davranış, duruş çok yanlış. Bunu kimseye yapamazlar” yanıtını verdi.

Saldıranların kim olduğu sorusuna ise Ayyüce Türkeş Taş şu cevabı verdi:

“Dün ekstra ekstra bir kalabalık vardı. Ziyaretçi de değildi, yani ziyaretçi gibi değillerdi. İçişleri Bakanını aradım, teşekkür ediyorum kendisine. Müdahalede bulunacağını söyledi, oraya sivil polisi arkadaşları gönderdi ama diyorum ya, yani polisin bile bazı şeylere gücünün yetmediğini görmek beni işin açıkçası üzdü. Bunlara bu gücün verilmesi doğru değil. Ben öncelikle bir daha tekrar etmek istiyorum, hukuk devleti olmak ve emniyetin, hakimin, savcının bağımsız, hür ve gerçekten kendi öz iradesi de hareket ediyor olması hepimizin geleceği için ve bu milletin bekası için önemli şeyler. Bizim oturup siyasiler olarak buna kafa yormamız gerekiyor. Zaten biz bunların farkındayız, üzerinde çalışıyoruz ama daha çok inşallah bunlardan kurtulmanın, yani bu sistemin düzelmesinin yolunu açacağız.”