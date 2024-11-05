Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye zehir zemberek sözler: Babamın resmini indirin, Öcalan'ı asın!

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, MHP'nin yürüttüğü çözüm süreci hazırlıkları kapsamından ve söylemlerinden rahatsız olarak çok sert söylemlerle MHP'yi topa tuttu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yönelik 'umut hakkı' söylemleri sonrası kullandığı ifadeler gündeme adeta bomba gibi düştü.

"BABAMIN RESİMLERİNİ KALDIRSINLAR, TERÖRİST BAŞININ RESİMLERİNİ ASSINLAR

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş "Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi'nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirsinler, terörist başının resimlerini assınlar." sözleriyle MHP'ye yüklendi.

"ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KEMİKLERİNİ SIZLATMASINLAR"

Ayyüce Türkeş sert sözlerini "Başbuğ Alparslan Türkeş'in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar." şeklinde tamamladı ve çözüm süreci ve umut hakkı gibi hamlelere karşı tavrını belli etti.