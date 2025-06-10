Alparslan Türkeş’in prensi Taha Akyol, Erdoğan’ın CHP ile olan derdinin sebebini açıkladı

50 yıllık Ülkücü, MHP davasında idamla yargılanmış olan gazeteci yazar Taha Akyol, bugünkü köşe yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük derdini yazdı. Akyol, “Erdoğan’ın böylesine CHP’nin “boğazını sıkması”nın sebebi, CHP’nin ana muhalefet partisi olmasıdır” dedi.

19 Mart’tan bu yana İBB’ye ardı ardına operasyonlar gerçekleştirildi. İBB ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise 21 Mart’tan bu yana Silivri’deki cezaevinde bulunuyor. İmamoğlu’nun tutuklanması CHP kanadından siyasi bir operasyon olarak yorumlanıyor. Erdoğan’ın ise operasyon öncesi ‘ahtapot' ve ‘turp’ çıkışları ise dikkat çekmişti.

ERDOĞAN’IN CHP İLE OLAN DERDİNİ AÇIKLADI

50 yıllık Ülkücü, MHP davasında idamla yargılanmış olan gazeteci yazar Taha Akyol, Erdoğan’ın CHP’nin “boğazını sıkması”nın asıl sebebini açıkladı. Akyol, bugünkü köşe yazısında, “Erdoğan’ın böylesine CHP’nin “boğazını sıkması”nın sebebi, CHP’nin ana muhalefet partisi olmasıdır. Erdoğan’ın “Rabbim bunların eline bizi düşürmesin” sözü, tekrar seçilmek için kararlılık ifadesidir. Meclis’te DEM’in destek oylarıyla seçimleri biraz öne alarak dördüncü defa kolaylıkla aday olur” ifadelerini kullandı.

12 EYLÜL DARBESİNDE İDAMLA YARGILANIYORDU

Taha Akyol, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş döneminde partinin “ideolog prensi” olarak adlandırılıyordu. 1980 öncesi Milliyetçi Hareket’in sesi Her gün gazetesindeki başyazılarıyla Ülkücü camiaya yön veren Taha Akyol, 12 Eylül darbesi sonrasında MHP davasında idamla yargılanmıştı.

TAHA AKYOL KİMDİR?

Taha Akyol 1946 senesinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamlayan Akyol, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Yazarlık kariyerine 1977 senesinde Her Gün gazetesiyle başladı. 80 darbesi öncesinde bir süre Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde yer almıştı. Darbe sonrasında tutuklanan Akyol uzun müddet Mamak Cezaevi'nde yattı. Sonrasında Askeri mahkemede yargılandı ve serbest bırakıldı.

Sonraları Yankı dergisinde, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalışan Akyol, Hürriyet gazetesinde yazarlık görevini yaptı.

Şu anda Karar gazetesinde aktif olarak yazılarını paylaşıyor.