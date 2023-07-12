‘Alpaslan Öztürk, ekmek yediği kaba pisleyen birisi’

Geçen sezon 1. Lig ekibi Eyüpspor'da görev alan iki isim arasında gerilim tırmanıyor.

İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevinde bulunan İbrahim Üzülmez ile Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralanan ve sezonu burada tamamlayan savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk adeta birbirine savaş açtı.

Alpaslan Öztürk, İbrahim Üzülmez'in hem kötü bir hoca hem de kötü bir insan olduğunu söyledi.

29 yaşında futbolcu, Üzülmez için, "Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur" ifadelerini kullandı.

"Saha kenarına tuvaletini yapardı"

İbrahim Üzülmez'in yanıtı ise gecikmedi.

Üzülmez, "Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında. Cidden durum bu. Profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu böyle daha iyi anlayabilirsiniz kendisinin. Antrenman sırasında saha kenarına tuvaletini yapardı 3-4 sefer" diye konuştu.







