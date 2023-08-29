Alpaslan Öztürk Pendikspor'da

Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk ile anlaştığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Alpaslan Öztürk Pendikspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Pendiksporumuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk!"

Göztepe'den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

Eyüpspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Öztürk, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

(AA)

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