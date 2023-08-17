Alpaslan Öztürk Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray'dan gözden çıkarılan Alpaslan Öztürk, Pendikspor'un yolunu tutuyor.

Alpaslan Öztürk Süper Lig'e dönüyor

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor maçıyla kötü bir başlangıç yapan Pendikspor, bir yandan transfer çalışmalarına hız verdi.

İstanbul temsilcisi, Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın Göztepe'den kadrosuna kattığı futbolcunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Pendikspor, Alpaslan'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından deneyimli futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.

Alpaslan Öztürk, geçen sezonu da kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçirmişti.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan KKM tepkisi: Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan KKM tepkisi: Saray Devleti bir avuç varsıla çalışıyor
AB gaz depolarını doldurdu: Yüzde 90'a yaklaştı Ekonomi
AB gaz depolarını doldurdu: Yüzde 90'a yaklaştı
Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu Güncel
Irak'tan kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Yürüme engelli çocuğun denize girme hayalini belediye ekipleri gerçekleştirdi Yaşam
Yürüme engelli çocuğun denize girme hayalini belediye ekipleri gerçekleştirdi
Susurluk'ta kazı yapan şüpheliler yakalandı Güncel
Susurluk'ta kazı yapan şüpheliler yakalandı
Şenol Babuşcu asıl ekonomik kriz konusunda vatandaşı uyardı ve tarih verdi Ekonomi
Şenol Babuşcu asıl ekonomik kriz konusunda vatandaşı uyardı ve tarih verdi
1,5 ay önce tanıştı, 3’üncü buluşmada öldürdü. Elektrik süpürgesinin kablosuyla boğmuştu Güncel
1,5 ay önce tanıştı, 3’üncü buluşmada öldürdü. Elektrik süpürgesinin kablosuyla boğmuştu