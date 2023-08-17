Alpaslan Öztürk Süper Lig'e dönüyor

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor maçıyla kötü bir başlangıç yapan Pendikspor, bir yandan transfer çalışmalarına hız verdi.
İstanbul temsilcisi, Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın Göztepe'den kadrosuna kattığı futbolcunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Pendikspor, Alpaslan'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından deneyimli futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacak.
Alpaslan Öztürk, geçen sezonu da kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da geçirmişti.