Sakaryaspor yıkıldı! 120+2'de Alpaslan Öztürk'ün füzesi Eyüpspor'u yarı finale çıkardı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto Süper Lig'e çıkma yolunda play-off heyecanı başladı. Sakaryaspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

İlk yarı final biletini alan takım, Göztepe'yi deviren Bodrumspor oldu.

Sakaryaspor-Eyüpspor maçının galibi, Bodrumspor'un rakibi olacak.

Maçı yazmaya geçmeden önce, Sakaryaspor tribünlerine ayrı bir parantez açmak lazım.

Takımını yalnız bırakmayan taraftarlar, stadı doldurdu ve büyük bir tezahüratla Sakaryaspor'u destekledi.

O halde maça geçebiliriz...

İlk bölümlere etkili başlayan Eyüpspor, ön alan baskısı ile başlayarak golü erken bulmak istedi.

Sakaryaspor topa sahip olmakta güçlük çekti.

EYÜPSPOR VİTES YÜKSELTTİ

Deplasman ekibi Eyüpspor, Sakaryaspor karşısında ağırlığını ortaya koydu ve baskısını arttırdı.

22'de Pa Dibba ve 24'te Babel ile iki önemli fırsatı kaçırdı.

Müthiş çekişmeli geçen ilk yarının Eyüpspor üstünlüğü ile geçtiğini söyleyebiliriz.

Sakaryaspor savunmaya çekilirken, defanstan çıkamadı.

Yüksek tempoda geçen mücadelede topla oynama yüzdesi Eyüpspor'un yüzde 51, Sakaryaspor'un ise yüzde 49'du.

İlk yarıda fazla pozisyon göremedik.

TOP KAYIPLARI ÇOĞALDI

İkinci yarıda Sakaryaspor'un ilk yarıdaki savunmaya kapanan halinden uzaklaştığını, bu direnci kırdığını ve ataklar geliştirdiğini izledik.

Orta bölümlerde top kaybı çoğaldı ve dolayısıyla oyun ikinci bölüme hapsoldu.

DİREKTEN DÖNDÜ

Taraftarının desteğini arttırdığı dakikalarda Sakaryaspor, çok net bir gol pozisyonu yakaladı.

Kullanılan kornerde Roshi gelişine mükemmel bir vole vurdu, top yan direkte patladı.

66'da kaçan bu gol sonrası Sakaryaspor taraftarı ateşlendi ve tezahüratlar arttı.

EYÜPSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Maçın ilk golü geldi ancak pozisyon ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Halil Akbunar kaleciden dönen topu ağlara gönderdi ancak pozisyon net ofsayt.

İkinci yarının son bölümlerinde tempo düşerken, Eyüpspor üstünlüğü eline aldı.

NEFES KESEN MAÇ UZATMALARA GİTTİ

90 dakikası 0-0 geçilen mücadele uzatmalara gitti.

100. DAKİKADA İNANILMAZ GOL KAÇTI

Kıyasıya mücadele uzatmalara geçmemize rağmen aynı heyecanda devam etti.

Sakaryaspor savunmasının yaptığı büyük hata sonrası topu kapan Halil Akbunar, kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunu çekti ve şutu kaleci Cihan kurtarmayı başardı.

Bu dakikada golü atmış olsa başka şeyler konuşuyor olabilirdik.

ŞAHANE BİR GOL!!!

120+2'de Alpaslan Öztürk ne gol attı öyle! Adeta çiviyi çaktı.

Oyuna 106. dakikada oyuna giren Alpastan Öztürk, ceza sahası dışından bir füze çıkardı.

Üst direğe çarpan top içeri girdi ve ağlarla buluştu.

EYÜPSPOR YARI FİNALE ÇIKTI

120+2'de gelen gol sonrası Eyüpspor yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

Gerçekten Alpaslan Öztürk muazzam bir gol attı ve maçın kahramanı oldu.

Sakaryaspor, play-off'ta elenerek Süper Lig hayalini bitirdi ancak taraftar maç sonu bu mücadele dolayısıyla alkış yapmayı eksik etmedi.

Eyüpspor'u kutluyorum...