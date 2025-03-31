Alpaslan Türkeş'in kızından açılımcı MHP'ye sert tepki: Başbuğ'un mezarına gidip kendinizi aklayamazsınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alpaslan Türkeş'in kızından açılımcı MHP'ye sert tepki: Başbuğ'un mezarına gidip kendinizi aklayamazsınız

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in anıt mezarı, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP'nin yöneticilerinin ziyaretine sahne oldu. Ancak bu ziyaret, Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş’ın sert tepkisiyle gündem oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Zühal Topcu ile Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu’nun yer aldığı heyet, Türkeş’in Beşevler’deki kabrini bayram vesilesiyle ziyaret ederek dua etti.

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Ziyaret, parti geleneği kapsamında gerçekleşse de, MHP’nin son dönemde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrıları ve İmralı Süreci’ni destekleyen tutumu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş tarafından ağır bir dille eleştirildi.

Türkeş, babasının mezarını ziyaret eden MHP’lilere sosyal medya üzerinden sert bir çıkış yaparak, partinin Öcalan’la ilgili politikalarını eleştirdi.

Ayyüce Türkeş, şunları yazdı:

"CENAB-I HAK DA BU İHANETİNİZİN HESABINI SİZE SORACAK..."

"Sayın Öcalan diyenlerin yanında hazır olda durup; Başbuğ TÜRKEŞ’in mezarında kendinizi aklayamazsınız.. Bu büyük Türk Milleti’de, Cenab-ı Hak da bu ihanetinizin hesabını size soracak..."

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Ayyüce Türkeş Taş, daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’ı TBMM’de konuşturma önerisine karşı çıkarak, “Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz”sözlerini kullanmıştı.

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