Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puanları silinecek mi? Hukukçu Alpay Köse son noktayı koydu

Editör: Barış Atakan

Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Alpay Köse, Hatayspor ve Gaziantep'le oynanan maçların yok sayılması gibi bir durumun hukuksal açından mümkün olmadığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan Taktik Manşet programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Köse, "Tek yetkili TFF'dir. Kimse liglerdeki sürecin devamıyla ilgili konuları değiştiremez. Bir takım ligden çekilir veya ihraç edilirse oynanacak maçlar hükmen 3-0 tescil edilir" dedi.

"TFF'Yİ BAĞLAMAZ"

"İlk yarı bitmiş, bütün takımlar ligden çekilen takımlarla zaten maçlarını oynamış" diyen Alpay Köse, "UEFA'nın kendi yönergeleri direkt olarak TFF'yi bağlamaz. Konu, hukuki olarak çok dayanaklı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.



