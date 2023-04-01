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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puanları silinecek mi? Hukukçu Alpay Köse son noktayı koydu

Beşiktaş'ın ısrarla TFF'ye, ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'la oynanan maçların yok sayılması yönündeki istediğinin karşılık bulamayacağını spor hukukçusu Alpay Köse açıkladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:21
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Alpay Köse: TFF kararını değiştiremez

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puanları silinecek mi? Hukukçu Alpay Köse son noktayı koydu
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Editör: Barış Atakan

Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Alpay Köse, Hatayspor ve Gaziantep'le oynanan maçların yok sayılması gibi bir durumun hukuksal açından mümkün olmadığını söyledi. 

Sosyal medyada yayınlanan Taktik Manşet programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Köse, "Tek yetkili TFF'dir. Kimse liglerdeki sürecin devamıyla ilgili konuları değiştiremez. Bir takım ligden çekilir veya ihraç edilirse oynanacak maçlar hükmen 3-0 tescil edilir" dedi.

"TFF'Yİ BAĞLAMAZ"

"İlk yarı bitmiş, bütün takımlar ligden çekilen takımlarla zaten maçlarını oynamış" diyen Alpay Köse, "UEFA'nın kendi yönergeleri direkt olarak TFF'yi bağlamaz. Konu, hukuki olarak çok dayanaklı gözükmüyor" açıklamasında bulundu.


 

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