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Alpay Özalan neden gündem oldu? Alpay Özalan HDP’yi neden ziyaret etti?

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın HDP grubuna gerçekleştirdiği ziyaret gündem oldu. Özalan’ın HDP’yi ziyareti beraberinde eleştirileri de getirirken, ziyaret nedeni merak ediliyor. Peki, Alpay Özalan HDP’yi neden ziyaret etti? Alpay Özalan neden gündem oldu?

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 14:21
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Alpay Özalan neden gündem oldu? Alpay Özalan HDP’yi neden ziyaret etti?

Alpay Özalan neden gündem oldu? Alpay Özalan HDP’yi neden ziyaret etti?
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AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan HDP grubunu ziyaret etti. Sosyal medyada çok konuşulan ziyaretin nedeni merak edilirken Alpay Özalan, HDP’yi ziyaret etmesi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Alpay Özalan daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Kahvaltı" söylemiyle ağır eleştirilerde bulunmuş ve "Pervin Buldan'ın yoldaşı Meral Akşener, "HDP ile aynı masaya oturmayız." diyerek milleti kandırmaya çalışıyordu. HDP ile İyi Parti, Brüksel'de bir araya geldi. Aynı masada buluştular." ifadelerini kullanmıştı.

Alpay'ın paylaşımlarının ardından HDP'ye ziyarette bulunup HDP ile aynı masaya oturması tepkilere neden oldu.

ALPAY ÖZALAN KİMDİR?

Eski milli futbolcu Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973 yılında İzmir’de doğdu.

27. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekili olan Alpay Özalan, Cansel Özzengin ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

Alpay Özalan, 1992 yılından 2008 yılına kadar Millî Takım'da top koşturdu ve Millî Takımlar formasını 127 defa giydi. 1993 Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluk elde etti. 1996 yılında Dünya Olimpiyat Fair Play ödülünü alan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Aynı zamanda İngiltere'ye transfer olan, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcudur.

2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük kupa maçının kadrosunda yer alarak 2002 FIFA World Cup All Star Team'e giren tek Türk futbolcusu Alpay, Japonya'da en iyi yabancı futbolcu ve Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçildi. 2002 Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı almaya hak kazandı.

Futbolculuk kariyerini 2008 yılında Almanya'da bitirerek teknik direktörlük kariyerinde çeşitli kulüplerde görev aldı, son olarak Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. 23 Haziran 2016 tarihinde 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine başladı.

Alpay Özalan, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İzmir 2. Bölge Bölgesi, 2'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. 

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