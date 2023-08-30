Alpay tribüne çıkarak taraftarla kavga etti

TFF 2. Lig’de ilk maçına çıkan Derincespor, sahasında Umut Bulut’u kadrosuna dahil eden Sarıyer’i konuk etti.

İlk yarıda çok fazla etkili olamayan Sarı-Lacivertli ekip, ikinci yarıda Erdi Can Şehit’in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Maç sonunda 4-5 taraftar Derincesporlu Alpay Çelebi’yi tribüne çağırdı.

Alpay çelebi ile diğer futbolcular soyunma odasına yönelince taraftarlardan biri Alpay Çelebi’ye küfür ettiği öğrenildi.

Bu duruma tepki gösteren Alpay Çelebi, bu taraftarla tartıştı. Özgür Kocaeli'nin haberine göre Geçen yıl Kocaelispor formasını giyen genç oyuncu çok sinirlendi, tribüne kadar çıktı.

Emniyet güçleri bu taraftarı tribünden uzaklaştırdı. Kulüp Başkanı Erdinç Şehit de, taraftarın yanına gidip, kendisini sakinleştirdi.