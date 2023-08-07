Alper Potuk tehdit edildiğini açıkladı

Makedonya'nın Gostivar takımına imza atan Alper Potuk'tan flaş itiraf geldi.

7 sezon Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, Sabah Spor'a gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Alper Potuk'un röportajı şu şekilde;

NEDEN ROTAYI MAKEDONYA'YA KIRDINIZ? TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELMEDİ Mİ?

''Hem Süper Lig hem de Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan ciddi teklifler aldım. Görüşme halindeydim ama Makedonya'dan sürpriz bir teklif geldi. Başkanımız Enes Usta ve Sportif Direktörümüz Abdullah Eğilmez'in anlattığı proje beni çok heyecanlandırdı. Güzel işler yapacaklarını düşündüğüm için burada olmak istedim.''

''GOSTIVAR'DA HEDEFİNİZ NEDİR?''

''İki senelik sözleşme imzaladım. Şampiyon olmak ve bu takımla Avrupa kupalarında boy göstermek istiyorum.''

''FUTBOL HAYATINI BİTİRİRİZ''

''F.Bahçe'de güzel yıllarım geçti. (2013- 21 arasında sarı-lacivertli formayı giydi) Sonrasında da çok büyük bir indirim yaptım. (Ücretinin yüzde 40'ını indirmişti) Ama 2 ay sonra başka bir takıma kiralık gitmem istendi. 'Beni istemiyorsanız, ayrılmak istiyorum' dedim. Büyük bir takımla anlaşmıştım. Oraya göndermediler.

'İstediğimiz takıma gitmezsen kadro dışı kalacaksın, dediğimizi yapmazsan da futbol hayatını bitiririz' tarzında konuşmalar oldu. Tüm mesajlar duruyor. Kabul etmeyince kadro dışı kaldım. Ertesi sene (2021) Ankaragücü'ne gittim. F.Bahçe maçında gol atmıştım. Golden sonraki hareketim taraftara değil, bana bunu yaşatanlaraydı.''

''VITOR PEREIRA VE NANI DESEM NELER SÖYLERSİNİZ?''

''Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde bizi tanımıyordu. Tanıması da haftalar aldı. İlk 11 başladığım maç 10. haftadaki Ankaraspor deplasmanındaydı. 1-0 kazanmıştık, golü de ben atmıştım. Sonrasında neredeyse en çok süre aldığım hocaların başında geldi.''

''BUGÜNE KADAR EN RAHAT ÇALIŞTIĞINIZ HOCA KİM?''

''Çok fazla hocayla çalıştım ama hayatıma etki eden hocalara, Eskişehirspor'dan Emre Özbayer'le başlamak istiyorum. Benim için özel ve önemlidir. Rıza Çalımbay A takıma ilk çıkartan ve oynatan hocam. Sonrasında Bülent Uygun gelişimimde çok etkili oldu.

Ersun Yanal'la iyi işler yaptık. Aykut Kocaman aynı şekilde kariyerimde önemli bir yere sahip. Bülent Korkmaz ve Hikmet Karaman'ı da üzerimde etkisi olan isimler olarak çok rahat söyleyebilirim.''

''32 YAŞINDASINIZ VE GOSTIVAR İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADINIZ. BURASI SİZİN İÇİN SON DURAK MI OLUR?''

''Önümde daha en az 5 senelik bir futbol yolculuğum var. Gostivar son durağım değil. Buradaki projeye çok inandım. Başkanımızın yapmak istediklerine çok inandım. O yüzden iki yıllık kontrat yaptım. Sonrasına bakacağız neler olacak.''

"YABANCI SERBEST OLURSA BÜYÜKLERDE TÜRK KALMAZ"

''Her sene tartışılan bir şey. Benim düşüncem Türkiye'de yabancı sınırlaması kalkarsa büyük takımlarda forma giyen Türk oyuncu göremeyiz. O yüzden devam etmesi daha iyi. Şu anki ekonomik şartlarda yabancı transferlerine çok büyük paralar veriliyor ama buna rağmen Avrupa'da ortaya konan bir başarı yok.''