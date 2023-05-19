Alper Potuk'tan Eskişehirspor paylaşımı

Eskişehirspor’un tarihinde ilk kez amatör lige düşmesinin ardından milli futbolcu Alper Potuk paylaşımda bulundu.

Alper Potuk'tan Eskişehirspor paylaşımı

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 33. haftasında Elazığspor’a 6-3 mağlup oldu ve ligin bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kırmızı-siyahlıların 58 yıllık tarihinde ilk defa amatör lige düşmesinin yankıları sürerken taraftarlar sosyal medyada kulübün eski görkemli günlerini paylaşarak akım başlattı. Eskişehirspor’un altyapısında yetişen ve 5 yıl boyunca kulübe hizmet eden milli futbolcu Alper Potuk da yaptığı paylaşım ile akıma katıldı.

Alper Potuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kırmızı-siyah formalı fotoğrafıyla birlikte, “Toprağa düşene kadar Eskişehirspor” ifadelerini kullandı.

2009 yılında A takıma yükselen ve uzun yıllar boyunca gösterdiği üst düzey performans ile akıllarda kalan Alper Potuk, 2013 yılında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis ücreti ile Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. (İHA)

aw894421-01.jpg

aw894421-02.jpg

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü Güncel
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı" Güncel
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada Güncel
Ev sahibinin oğlu sokak ortasında kiracıyı bıçakladı. O anlar kamerada