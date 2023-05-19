Alper Potuk'tan Eskişehirspor paylaşımı

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 33. haftasında Elazığspor’a 6-3 mağlup oldu ve ligin bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kırmızı-siyahlıların 58 yıllık tarihinde ilk defa amatör lige düşmesinin yankıları sürerken taraftarlar sosyal medyada kulübün eski görkemli günlerini paylaşarak akım başlattı. Eskişehirspor’un altyapısında yetişen ve 5 yıl boyunca kulübe hizmet eden milli futbolcu Alper Potuk da yaptığı paylaşım ile akıma katıldı.

Alper Potuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kırmızı-siyah formalı fotoğrafıyla birlikte, “Toprağa düşene kadar Eskişehirspor” ifadelerini kullandı.

2009 yılında A takıma yükselen ve uzun yıllar boyunca gösterdiği üst düzey performans ile akıllarda kalan Alper Potuk, 2013 yılında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis ücreti ile Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. (İHA)