Alperen 20 sayı attı, Houston kazandı

NBA'de normal sezon 9 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Phoenix Suns'ı 111-104'lük skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda 41. galibiyetini kazandı. Houston'da Alperen Şengün 33 dakika parkede kaldığı maçta 20 sayı, 7 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Jalen Green de 29 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 36. yenilgisini alan Phoenix'te ise Bradley Beal 25 sayı, Kevin Durant ile Devin Booker da 19'şar sayıyla oynasa da galibiyete yetmedi.



ADEM BONA'DAN TORONTO KARŞISINDA 13 SAYI, 9 RİBAUND

Toronto Raptors, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 118-105'lik skorla yendi. Ligdeki 23. galibiyetini alan Toronto'da A.J. Lawson 28 sayı, Jared Rhoden ile Orlando Robinson da 25'şer sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 43. mağlubiyetini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 22 dakika oynadığı karşılaşmada 13 sayı, 9 ribaund, 2 blok, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Takımda ayrıca Quentin Grimes 29 sayı, Jeff Dowtin de 20 sayıyla katkı verdi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Atlanta Hawks: 123 - Charlotte Hornets: 110

Boston Celtics: 112 - Oklahoma City Thunder: 118

Toronto Raptors: 118 - Philadelphia 76ers: 105

Memphis Grizzlies: 122 - Utah Jazz: 115

Miami Heat: 104 - Los Angeles Clippers: 119

Houston Rockets: 111 - Phoenix Suns: 104

San Antonio Spurs: 126 - Dallas Mavericks: 116

Denver Nuggets: 95 - Minnesota Timberwolves: 115

Portland Trail Blazers: 113 - New York Knicks: 114