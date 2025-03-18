Alperen 22 dakika oynadı maça damga vurdu

NBA’de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets sahasında Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı, maçı uzatmalarda 144-137 mağlup etti. Karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Alperen 13 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle takımının galibiyetine katkı sağladı.

Milli oyuncu özellikle maçın son anlarında oynadığı oyun ve aldığı 7 hücum ribaundu ile maça damga vurdu.

Rockets'ta Jabari Smith ve Jalen Green 30'ar sayıyla yıldızlaşırken, Dillon Brooks da 25 sayılık katkı verdi.



76ers'ta Quentin Grimes'ın 46 sayı, 13 ribaunt ve 4 asistlik tarihi performansı galibiyete yetmedi.