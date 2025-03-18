Alperen 22 dakika oynadı maça damga vurdu

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Alperen 22 dakika oynadı maça damga vurdu

Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı uzatmalarda mağlup etti. Milli oyuncu, maçın özellikle son bölümünde oynadığı oyunla damgasını vurdu.

NBA’de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets sahasında Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı, maçı uzatmalarda 144-137 mağlup etti. Karşılaşmada 22 dakika sahada kalan Alperen 13 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle takımının galibiyetine katkı sağladı.

Milli oyuncu özellikle maçın son anlarında oynadığı oyun ve aldığı 7 hücum ribaundu ile maça damga vurdu.

Rockets'ta Jabari Smith ve Jalen Green 30'ar sayıyla yıldızlaşırken, Dillon Brooks da 25 sayılık katkı verdi.

76ers'ta Quentin Grimes'ın 46 sayı, 13 ribaunt ve 4 asistlik tarihi performansı galibiyete yetmedi.

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