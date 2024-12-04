Alperen 24 sayı attı, Houston kaybetti

NBA Kupası'nda Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı kaydettiği maçta Sacramento Kings'e 120-111 mağlup oldu.



Golden 1 Center'da oynanan müsabakada 30 dakika 30 saniye süre alan Alperen Şengün, 24 sayı üretti. Kaydettiği 24 sayının yanı sıra 8 ribaunt ve 6 asiste imza atan milli basketbolcunun bu performansı, mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.



Alperen ile Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, bitime 1 dakika 52 saniye kala aldıkları teknik faul sonucunda oyundan atıldı.



Sacramento Kings'te ise Litvanyalı oyuncu Domantas Sabonis ise 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olarak galibiyet önemli rol üstlendi.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 128-107



Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 87-118



Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 110-104



Indiana Pacers-Toronto Raptors: 111-122



Orlando Magic-New York Knicks: 106-121



Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-133



Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 116-121



San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 93-104



Golden State Warriors-Denver Nuggets: 115-119



Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 105-127