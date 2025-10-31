Midyat ve çevresinde çekilecek olan “Beklenen Mehdi dizisinin çekimleri hafta sonu başlayacak. Yeni projesi için imaj değiştiren Alperen Duymaz yeni rolü için bıyık bıraktı. Oyuncunun bu hali hayranları tarafından beğenildi.

YAŞ FARKI TEPKİ ÇEKTİ

32 yaşındaki Alperen Duymaz'ın dizideki partneri 20 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun oldu. İkili arasındaki yaş farkı izleyiciyi rahatsız etti, sosyal medyadan yorum yağdı.

Sosyal medyada; 'kızlar neden hep çok küçük?', 'Kızı seviyordum ama son dizisinde aşırı itici geliyordu' gibi yorumlar yapıldı.