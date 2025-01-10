Alperen için salonda İzmir Marşı çaldılar

NBA’de Alperen Şengün’ün takımı Hoston Rockets deplasmanda Memphis Grizzlies ile karşılaştı. Rockets, milli oyuncunun 32 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle yıldızlaştığı maçı 119-115 kazandı. Normal sezonda oynadığı 35 maçta 25. Galibiyetini alan Rockets bu sezonki çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan anlar büyük beğeni topladı. Maçın oynandığı FedEx Forum’da İzmir Marşı çaldı. Memphis Grizzlies, İzmir Marşı çalarak Alperen’in harika oyununu tebrik etti. İzmir Marşı’nın salonda çaldığı anda ise yayıncı kuruluş kameralarını Alperen’e çevirdi. Öte yandan Alperen Şengün All Star oynamasında 5. sırada yer alıyor.

Houston’da Jalen Green 27 sayıyla galibiyete katkı sağlarken Fred VanVleet 22 sayıyla maçı tamamladı. Jae’Sean Tate 12 sayı, Amen Thompson 10 sayı, 7 ribaund ve 5 asist kaydetti.

Memphis’te Ja Morant 27 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Jaren Jackson 21 sayı, 8 ribaund ve 6 blok ile oynarken Desmond Bane 16 sayı üretti. Santi Aldama 12 sayı, Luke Kennard 11 sayıyla bitirdi.