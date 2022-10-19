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Alperen ikinci kulağına kavuştu, ilk sorusu ne oldu?

Doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'Microtia Tip 3' hastası 4,5 yaşındaki Alperen Çelik, 7 ay ara ile yapılan 2 farklı operasyonla kulaklarına kavuştu. İlk sorduğu soru bakın ne oldu?

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 14:06
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Alperen ikinci kulağına kavuştu

Alperen ikinci kulağına kavuştu, ilk sorusu ne oldu?
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Fidan Funda ile Köksal Çelik çifti, 4 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen oğulları Alperen'in doğuştan 2 kulağı olmadığını öğrendi. Doğduğundan beri hiçbir sesi duymayan ve konuşamayan Alperen, 4'üncü doğum günü olan 8 Şubat'ta ABD'de sol kulağından ameliyat edildi.

Valilik onaylı bağış kampanyasında toplanan 103 bin 500 dolar sayesinde 8 Eylül'de sağ kulağından da ameliyat olan Alperen, sesleri duymaya başladı. Vücudundan alınan derilerle kulak kepçesi, deliği ve kanalları yapılan Alperen, uzun cümleler kurmaya başladı.

FUNDA KÖKSAL: GURUR DUYUYORUM TÜM TÜRKİYE YANIMIZDAYDI

Oğlunun iki kulağına kavuşabilmesi için zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını söyleyen Fidan Funda Çelik, şunları söyledi:

"Tedavisi Türkiye'de olmadığı için yurt dışına gitmeye mecburduk. İlk kulak ameliyatımız başarıyla sonuçlandı. 28 desibele kadar duyma oranı var. Artık en ufak sesi bile algılayabiliyor. Tabii ikinci kulağımız için de büyük mücadele verdik. ABD'den yeni geldik, ameliyatımız 9 saat sürdü. Kulaktaki küçük kemikçikler kanaldan çıkarıldı. Sonuç çok iyi. Umut ediyoruz duyması 28 hatta 20 desibellere kadar düşer. 7 ay sonra kontrollerin ardından tamamen iyileşmiş olacağız. Her şey yolunda. Sağ kulağımıza da kavuştuk. Alperen artık 2 kulaklı ve ağlamıyoruz. 4,5 yıl ağladım, oğlumun kulakları yoktu. Dışarda onu gösteriyorlardı. Ama artık o da kendi yaşıtları gibi bir çocuk oldu. Onlar gibi duyabiliyor. Kaçmıyoruz ve 'Hadi eve dönelim' demiyoruz. Gurur duyuyorum çünkü tüm Türkiye yanımızdaydı. Alperen kulağına kavuşsun diye çok destek verdiler. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulaklarına baktıkça dua ediyorum"

KULAKLARI KENDİ DERİ PARÇALARINDAN YAPILDI

Alperen'in doğduğunda kulaklarının hiç bulunmadığını ve başının yanında sadece et parçası olduğunu belirten Çelik, işitme cihazından aldığı desteğin de yetersiz kaldığını anlattı. 3,5 yaşına kadar hiç konuşamayan Alperen'in ilk ameliyatın ardından sesleri duyup, telaffuz etmeye başladığını anlatan Çelik, "Kulak yerleri kapalıydı, delik yoktu. Ama ABD'deki ameliyatların ardından kendi organlarından alınan deri parçaları ile kulak yapıldı. Sadece kıkırdağımıza 3D sistemi yerleştirildi. Fakat diğer deriler kasık bölgesinden alındı. Kulak deliği ve kanalları açıldı" şeklinde konuştu.

İLK SORUSU ÇİÇEKLERİN SESİ VAR MI OLDU

Alperen'in tüm sağlıklı çocuklar gibi konuşmaya başladığını açıklayan Çelik, "Bizler gibi konuşabiliyor. Başka bir odadan seslendiğimde en ufak sesi bile algılıyor. Bazen oyunlar oynuyoruz. 'Alperen' diye fısıldıyorum. Bana 'Efendim' diye yanıt veriyor. Kelimeleri net çıkarıp, uzun cümleler kurabiliyor. Beraber kitap okuyoruz, beni dinliyor. Hafızası kuvvetli bir çocuk, duyduğunu anında kapıyor. Bana 'Çiçeğin sesi var mı? Onu duymuyorum' dedi. Bazen karıncaların sesi olup, olmadığını merak ediyor. Cihazsız bir şekilde bizler gibi duyuyor. Hep inancım yüksekti. Ama bir ara umutsuzluğa kapıldım. Parayı toparlayamamaktan korktuğum oldu. Valimiz ve basın sayesinde umudum yeşerdi. 103 bin 500 dolar toplandı. Kampanya iki yıl sürdü. Sizler sayesinde sesimiz duyuldu" şeklinde konuştu.

DHA

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