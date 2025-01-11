Alperen Şengün All Star seçilmeyi çok istiyor

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Mehmet Okurdan sonra All Star seçilen ikinci oyuncu olabilir. Milli basketbolcu, oylamada 5. sırada yer alıyor.

NBA TV’ye konuşan yıldız oyuncu, All Star seçilmenin hayallerinden biri olduğunun altını çizdi. Milli basketbolcu, “Bildiğiniz üzere daha önce All-Star olan Türk oyuncuların sayısı çok fazla değil, sadece bir Türk oyuncu (Mehmet Okur) All-Star seçildi. Dolayısıyla All-Star seçilirsem bunun anlamı benim ve ülkem için çok büyük olur, ülkemi All-Star’da temsil etmek istiyorum." dedi.

Çocukken saat farkı dolayısıyla NBA maçlarını çok izleyemediğini belirten yıldız basketbolcu, "Açıkçası çocukken NBA maçlarını çok sık takip etmiyordum. Bir gün NBA’de olacağımı hayal bile edemezdim, Türkiye’de bir çocuk için NBA maçlarını izlemek imkansız. Her sabah dörtte, beşte uyanmanız gerekiyor. Dolayısıyla NBA maçlarını pek izleyemiyordum. Daha çok Türkiye Ligi maçlarını, milli maçları ve Türk oyuncuları izliyordum. Çocukken izlediğim Türk oyuncuları kendime örnek alıyordum. Elbette NBA’e geldikten sonra daha çok maç izlemeye başladım. Jokic ve Hakeem (Olajuwon) gibi oyuncuları çok sık izledim." ifadelerini kullandı.

NBA’de bu sezon toplam 37 maçta süre alan Alperen Şengün; 19.3 sayı, 10.5 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları ile oynuyor.