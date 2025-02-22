Alperen Şengün All Star’dan harika döndü

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Alperen Şengün All Star’dan harika döndü

NBA’de ilk kez All Star olan Alperen Şengün, sezona harika performansla döndü. Milli oyuncu, Houston Rockets’ın Minnesota Timberwolves’u mağlup ettiği maçta 24 sayı ve 13 ribaundla oynadı.

NBA’de normal sezon 8 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde Houston Rockets ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi.

İlk yarısını 68-67 önde tamamladığı maçı 121-115 kazanan Houston Rockets bu sezonki 35. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jalen Green 35 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Alperen Şengün mücadeleyi double-double ile tamamladı.

NBA'e All-Star nedeniyle verilen aranın ardından ilk maçında 35 dakika sahada kalan milli basketbolcu 24 sayı, 13 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Bu sezonki 26. yenilgisini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards'ın 37 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de alınan diğer sonuçla şöyle:

Sacramento King 108-132 Golden State Warriors
Utah Jazz 107-130 Oklahoma City Thunder
Dallas Mavericks 111-103 New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs 110-125 Detroit Pistons
Toronto Raptors 111-120 Miami Heat
Cleveland Cavaliers 142-105 New York Knicks
Orlando Magic 104-105 Memphis Grizzlies
Washington Wizards 101-104 Milwaukee Bucks

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