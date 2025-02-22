Alperen Şengün All Star’dan harika döndü

NBA’de normal sezon 8 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde Houston Rockets ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi.



İlk yarısını 68-67 önde tamamladığı maçı 121-115 kazanan Houston Rockets bu sezonki 35. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jalen Green 35 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Alperen Şengün mücadeleyi double-double ile tamamladı.

NBA'e All-Star nedeniyle verilen aranın ardından ilk maçında 35 dakika sahada kalan milli basketbolcu 24 sayı, 13 ribaunt ve 4 asistle oynadı.



Bu sezonki 26. yenilgisini alan Minnesota'da ise Anthony Edwards'ın 37 sayılık performansı galibiyete yetmedi.



NBA'de alınan diğer sonuçla şöyle:



Sacramento King 108-132 Golden State Warriors

Utah Jazz 107-130 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 111-103 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 110-125 Detroit Pistons

Toronto Raptors 111-120 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 142-105 New York Knicks

Orlando Magic 104-105 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 101-104 Milwaukee Bucks