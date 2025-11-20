Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets'ta kariyerini sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün, "Off Day" adlı video serisinde UNINTERRUPTED ekibini İstanbul’da konuk ederek şehri gezdirdi.

Konuklarına Türk mutfağını tanıtan Şengün, "Sosyal medyada ‘en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?’ tarzı listeler görüyorum. İşte İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Bak sana net söylüyorum. O sıralamaları yapan insanlar, daha önce Türkiye’ye gelmemiş bile!" ifadelerini kullandı.

İşte Alperen Şengün'ün misafirleriyle geçirdiği anların videosu;