Alperen Şengün bir anda ortalığı karıştırdı. Saha içinde büyük gerginlik

NBA Kupası yarı final maçında Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder kozlarını paylaştı. Rakibini 111-96 mağlup eden Oklahoma City Thunder adını finale yazdırdı.

Rockets'ta forma giyen Milli yıldız Alperen Şengün maçta 33 dakika süre alırken 13 sayı, 11 ribaund ve 2 asistlik performans gösterdi.

Thunder‘da ise Shai Gilgeous Alexander 32 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 5 top çalma ile galibiyetin mimarlarından oldu.

MAÇTA SİNİRLER GERİLDİ

Maçın son 1 dakikası içinde Alperen Şengün ile Oklahoma City Thunder oyuncusu Cason Wallace arasında sinirler gerildi. Milli oyuncu, ribaund mücadelesi için hızla pota altına gitmeye çalışırken rakibini arkadan itti. Duruma sinirlenen Wallace, Alperen’i sertçe itince ortalık bir anda karıştı. Gerginlik, Houston Rockets teknik ekibinin araya girmesi ile yatıştı.

???? Alperen Şengün ile Cason Wallace arasında sinirlerin gerildiği an! #EmiratesNBACup pic.twitter.com/TRJzPTdirZ — S Sport (@ssporttr) December 15, 2024

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Houston Rockets’ı 111-96 mağlup eden Oklahoma City Thunder, NBA Kupası finalinde Milwaukee Bucks’ın rakibi oldu.