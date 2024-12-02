Alperen Şengün bir asistle kaçırdı. Galibiyetin baş mimarı oldu

NBA'ye oynanan 10 maçla devam edildi. Zirveyi ilgilendiren önemli maçta Batı Konferansı'nda Houston Rockets, Toyota Center'da Oklahoma City Thunder'ı konuk etti.

Alperen Şengün'lü Houston, rakibini 119-116 mağlup ederken 22 yaşındaki milli basketbolcu, yaklaşık 38 dakika sahada kaldı. Müsabakada Alperen 20 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist üretti. Bir asistle "triple-double"ı kaçıran genç oyuncu, 38 sayı üreten Fred VanVleet ile beraber galibiyette önemli rol oynadı.

Oklahoma'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 32, Jalen Williams'ın 22 ve Isaiah Hartenstein'ın 19 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Houston bu sonuçla 15. kez sahadan üstünlükle ayrılırken 1 maçı eksik Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayılarını eşitledi.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 136-121

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 92-100

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 115-111

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 118-85

Toronto Raptors-Miami Heat: 119-116

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 119-116

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 104-105

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 131-137

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 125-127

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 126-122