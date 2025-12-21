NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets'ı 115-101 yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Ball Arena'da Nuggets'a konuk olan Rockets, Kevin Durant'in 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçı kazandı ve sezonun 17. galibiyetini aldı. Reed Sheppard'ın 28, Jabari Smith Jr'ın 22 sayı attığı mücadelede Alperen Şengün ise 8 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Nuggets'ta Nikola Jokic'in 25 ve Jamal Murray'nin 16 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

ADEM BONA'DAN 10 SAYI

Milli basketbolcu Adem Bona'nın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 121-114 mağlup etti. Bu sezon 16. maçını kazanan 76ers'ta Tyrese Maxey 38, VJ Edgecombe 26 ve Dominick Barlow 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise 10 sayı, 8 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokluk performansıyla double-double'a yaklaştı. Mavericks'te Anthony Davis ve Cooper Flagg'in 24'er sayısı, sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.