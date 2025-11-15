Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 140-116 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle oynarken Kevin Durant, 30 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.

Alperen Şengün double-double yaptı! Houston Rockets Portland Trail Blazers'i farklı geçti - Resim : 2

Jabari Smith 22 ve Amen Thompson ise 19 sayıyla oynadı.

Blazers'da Deni Avdija 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Shaedon Sharpe 19 sayıyla oynadı.

Rockets NBA Cup'taki ilk galibiyetini alırken Blazers ise ilk mağlubiyetini yaşadı.