Alperen Şengün galibiyete 18 sayıyla katkı verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Alperen Şengün galibiyete 18 sayıyla katkı verdi

Alperen Şengün’ün takımı Hoston Rockets, Atlanta Hawks’ı mağlup etti. Milil oyuncu takımının galibiyetine 18 sayı ile katkı verdi.

NBA’de milli oyuncu Alperen Şengün'ün 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi olduğu maçta Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi.

Rockets’ta Jalen Green, 32 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün de 18 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Atlanta Hawks'ta ise Trae Young ve Dyson Daniels 19'ar, Zaccharie Risacher 18 sayıyla oynadı.

Houston Rockets, 47 galibiyet, 26 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 2. sıraya yerleşirken, Atlanta Hawks 35 galibiyet, 37 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

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