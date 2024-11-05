Alperen Şengün galibiyette başrolü oynadı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının son oynadığı New York Knicks maçında double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu

Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 25 sayı, 14 ribaund ve 5 asist kaydettiği maçta Houston Rockets, New York Knicks'e karşı 109-97 galibiyete ulaştı.

Karl-Anthony Towns'ın savunduğu Alperen, son periyotta 10 sayı bularak Rockets'ın maçı kazanmasında ve sezonda 4-3 derecesine yükselmesinde önemli rol oynadı.

Fred VanVleet 19 sayı kaydederken, Jalen Green ise 15 sayı ekleyerek katkıda bulundu.

Knicks cephesinde Jalen Brunson 29 sayıyla takıma liderlik ederken, OG Anunoby 21 sayı ekledi. Towns ise 17 sayı ve sezon rekoru 19 ribaundla maçı tamamladı.

New York ekibi Çarşamba gecesi Hawks maçı için Atlanta'yı ziyaret edecek ve Rockets ise aynı gece San Antonio Spurs'ü ağırlayacak.