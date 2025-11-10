Euro Basket 2025'te oynanan Türkiye'nin kazandığı Yunanistan yarı finalinden sonra iki ülkenin NBA'de oynayan yıldızları Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo arasında büyük bir polemik yaşandı. Antetkumpo'nun sosyal medyada canlı yayında Türk bayrağına tepki göstererek "Bunu kaldırın” demesiyle olay farklı boyutlara taşındı. Alperen Şengün Instagram’da yaptığı paylaşımın altına Yunanistan galibiyetine gönderme yaparak “İyi gelmez mi hiç deniz havası” notunu düşmüştü. Ancak polemik uzun sürmedi. İki NBA yıldızı eş zamanlı paylaşım yaparak sporun ruhuna dikkat çekti ve aralarındaki soğukluğu eritti. Alperen Şengün ile Giannis Antetokounmpo o günden sonra ilk kez Milwaukee Bucks - Houston Rockets maçında sahaya çıktı.

Milwaukee'deki karşılaşmada uzun süre geride bulunan Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets mücadelenin son 5 dakikasında harika bir geri dönüşe imza attı. 22-7'lik seri yapan Houston rakibini 122-115 yendi.

MAÇA DAMGA VURAN ALPEREN ŞENGÜN HAREKETİ

Maçın bitimine 37 saniye kala karşılaşmanın hareketi Alperen Şengün yaptı. Ribauntu alan milli basketbolcu sahayı driplingle geçti, Giannis Antetokounmpo'yla üç kez ekarte etti, topu arkasından geçirdi, kendi etrafında döndü, basket faulü buldu. Bu basket ev sahibinin bütün umutlarını kırdı.

Alperen Şengün, karşılaşmayı 23 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle bitirdi. Rockets'ın en skorer ismiyse 31 sayıyı Bucks potasına bırakan Kevin Durant oldu. Giannis Antetokounmpo, Bucks adına 37 sayı ve 8 ribaunt ile sahanın en etkili oyuncusuydu.