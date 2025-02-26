Alperen Şengün maça damga vurdu: Rakibinin 4 maçlık serisine son verdi

NBA'de son dört maçtır kazanan Milwaukee Bucks, Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'a konuk oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 100-97'lik skorla ev sahibi Houston kazandı.

Karşılaşmada ise 35 dakika sahada kalan Alperen Şengün takımının en önemli ismi oldu. 23 sayı kaydeden Alperen, 11 ribaund aldı, 3 asist yaptı ve 3 kez de başarılı blok girişiminde bulundu.

Son anları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Houston, savunmada gösterdiği dirençle öne çıktı. Jalen Green, 24 sayı ve 8 ribaundla Rockets adına skora katkı verirken, Dillon Brooks 16 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Jabari Smith ise 13 sayı üreterek takımına destek oldu. Son anlarda Giannis Antetokounmpo'ya sert faul yapan Amen Thompson karşılaşmadan diskalifiye edildi.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle öne çıkan isim oldu, Damian Lillard ise 22 sayı kaydetti. Ancak Lillard'ın son saniyedeki üçlük denemesi başarısız oldu ve takımının mağlubiyetine engel olamadı.

100-97'lik skorla Houston Rockets, Batı Konferansı'nda üst sıralara tırmanırken, Milwaukee Bucks'ın dört maçlık galibiyet serisi sona erdi.