Alperen Şengün sözünün eri çıktı!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (Eurobasket 2025) finalinde Almanya'ya yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
12 Dev Adam, yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etmişti. Maç öncesinde gözler Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'ya çevrilmişti.
Galibiyet sonrasında konuşan Alperen Şengün, maç öncesinde Ercan Osmani'ye Antetokounmpo'yu 20 sayının altında tutması halinde lüks marka bir saat hediye edeceğine dair söz verdiğini söylemişti. Antetokounmpo mücadelede 12 sayı atabilmişti.
Şengün, sosyal medya hesabından "Sözler tutuldu" notuyla Ercan Osmani'ye saat hediye ettiği fotoğrafı paylaştı.