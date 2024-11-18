Alperen Şengün tarihe geçti. Bunu başaran ilk oyuncu oldu

NBA’de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.

Alperen yalnızca 25 dakika süre aldığı maçta takımına 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asistlik katkı sağladı. Milli basketbolcu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk pivot oldu. Şengün ayrıca 2020 yılında James Harden’dan bu yana takım tarihinin peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncusu ünvanını da elde etti.



Rockets'ta Fred VanVleet attığı 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Chicago Bulls'ta ise Zach LaVine'in 15 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.