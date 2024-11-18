Alperen Şengün tarihe geçti. Bunu başaran ilk oyuncu oldu

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Alperen Şengün tarihe geçti. Bunu başaran ilk oyuncu oldu

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Chicago Bulls’u mağlup ettikleri maçta tarihe geçen bir performansa imza attı. Milli basketbolcu Rockets formasıyla üst üste 2 maçta triple double yapan ilk pivot oldu.

NBA’de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti.

Alperen yalnızca 25 dakika süre aldığı maçta takımına 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asistlik katkı sağladı. Milli basketbolcu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk pivot oldu. Şengün ayrıca 2020 yılında James Harden’dan bu yana takım tarihinin peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncusu ünvanını da elde etti.

Rockets'ta Fred VanVleet attığı 28 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Chicago Bulls'ta ise Zach LaVine'in 15 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

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