NBA'de yeni sezon heyecanı tüm hızıylaz devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Boston Celtics ile karşı karşıya geldi.

Rockets, nefes kesen mücadeleden 128-101'lik skorla galip ayrıldı.

Alperen Şengün, mücadeleye damga vurdu. Milli yıldız karşılaşmayı 16 sayı 10 ribaunt, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN TRIPLE-DOUBLE'IN KIYISINDAN DÖNDÜ

Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, sergilediği performansla maça damga vurmayı başardı. Double-double yapan milli yıldız, 1 asistle triple-double yapma fırsatını kaçırdı.

Ayrıca Alperen Şengün, bir sezonun ilk 5 maçında +20 sayı, +5 ribaunt ve +5 asist ortalaması elde eden en genç pivot oldu.

