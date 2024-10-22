Alperen Şengün Türk spor tarihine geçecek. Büyük rekora imza atıyor

NBA'de yeni sezon öncesinde Houston Rockets, Alperen Şengün'le ilgili kontrat kararını verdi. ESPN'de yer alan habere göre Alperen Şengün ve Houston Rockets 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

Alperen Şengün'ün maksimum kontrata imza attığı ve 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Sözleşmede 1 yıllık oyuncu opsiyonunun bulunduğu kaydedildi. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmen duyurulması bekleniyor.

Öte yandan Alperen Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu.

Ayrıca milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

NBA'e 2021 draftında adım atan Alperen Şengün 16. sıradan seçildi. 3 sezonda NBA'de Houston Rockets formasıyla 210 maça çıkan ve bu karşılaşmaların 148'ine ilk 5'te başlayan Alperen Şengün ortalama 27.2 dakika süre aldı. Alperen Şengün, bu karşılaşmalarda 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.