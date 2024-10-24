Alperen Şengün yeni sezona harika başladı

Houston Rockets'ın yıldız ismi ve milli oyuncumuz Alperen Şengün, yeni sezona 25 sayı ve 18 ribaundlık bir double-double ile harika bir başlangıç yaptı.



Rockets ekibi, Alperen'in çabalarına rağmen Toyota Center'da Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.



Alperen karşılaşmada yaklaşık 34 dakika sahada kalırken, 10/22 şut isabeti buldu ve ayrıca 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok kaydetti.



Hornets cephesinde LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oluken, Tre Mann 24 sayı ve 6 ribaund ile katkı verdi. Vasilije Micic ise 16 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekildeydi:



Pacers 115-109 Pistons

Hawks 120-116 Nets

Magic 116-97 Heat

Bucks 124-109 76ers

Cavaliers 136-106 Raptors

Pelicans 123-111 Bulls

Grizzlies 126-124 Jazz

Suns 116-113 Clippers

Warriors 139-104 Trail Blazers