Alperen Şengün yeni sezona harika başladı

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Alperen Şengün yeni sezona harika başladı

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün yeni sezona harika başladı. Yıldız oyuncu, takımının Charlotte Hornets’e mağlup olduğu maçta oynadığı basketbolla göz doldurdu.

Houston Rockets'ın yıldız ismi ve milli oyuncumuz Alperen Şengün, yeni sezona 25 sayı ve 18 ribaundlık bir double-double ile harika bir başlangıç yaptı.

Rockets ekibi, Alperen'in çabalarına rağmen Toyota Center'da Charlotte Hornets'a 110-105 mağlup oldu.

Alperen karşılaşmada yaklaşık 34 dakika sahada kalırken, 10/22 şut isabeti buldu ve ayrıca 5 asist, 4 top çalma ve 1 blok kaydetti.

Hornets cephesinde LaMelo Ball 34 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla takımını galibiyete taşıyan isim oluken, Tre Mann 24 sayı ve 6 ribaund ile katkı verdi. Vasilije Micic ise 16 dakikada 5 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekildeydi:

Pacers 115-109 Pistons
Hawks 120-116 Nets
Magic 116-97 Heat
Bucks 124-109 76ers
Cavaliers 136-106 Raptors
Pelicans 123-111 Bulls
Grizzlies 126-124 Jazz
Suns 116-113 Clippers
Warriors 139-104 Trail Blazers

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