Alperen Şengün yine galibiyetin baş mimarı oldu

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Alperen Şengün yine galibiyetin baş mimarı oldu

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sezon başından bu yana oynadığı harika maçlara yenisini ekledi. Milli basketbolcu, takımının Washington Wizards'ı mağlup ettiği maçta 27 sayı ve 15 ribaundla double double yaparak galibiyetin mimarı oldu.

NBA'de normal sezona beş maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında Washington Wizards'ı konuk etti.

Maçın ilk devresini 57-49 önde tamamlayan Rockets, sahadan 107-92 galip ayrıldı. Üst üste ikinci kez kazanan Houston bu sezonki yedinci galibiyetini elde etti.

Rockets'ta Alperen Şengün 31 dakika sahada kalırken maçı 27 sayı, 17 ribaunt ve 3 asistle tamamladı. Milli basketbolcu bir önceki Detroit Pistons maçını da double-double'la noktalamıştı.

Rockets'ta Alperen'le birlikte altı isim çift haneleri yakalarken Jalen Green 18, Amen Thompson 13, Aaron Holiday ve Jabari Smith Jr. 11 sayı kaydetti.

Washington Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 18 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmezken Corey Kispert 12 sayıyla maçı tamamladı.

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