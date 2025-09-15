Alperen Şengün’den EuroBasket sonrası mesaj: Daha büyük zaferlere ulaşacağız!

EuroBasket 2025'te finalde Almanya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Basketbol Takımı'nda turnuvanın en iyi oyuncuları arasına ismini yazdıran Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin basketboldaki yükselişinin devam edeceğine dikkat çeken Alperen, gelecekte daha büyük zaferlere ulaşacaklarına inandığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BASKETBOLDAKİ YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK"

Alperen Şengün'ün açıklaması şu şekilde:

"Bu yolculuk, sadece bir takımın değil, tüm Türkiye'nin yolculuğuydu. Gönlümdeki gururu anlatmak gerçekten zor. Her bir mücadele, her antrenman, her dakika bu ülkenin bir parçası olmanın verdiği gurur bir kez daha hissettim. Çünkü her adımda, her zaferde, her kayıpta bir arada olduk, bir olduk.

Bizi izleyen, destekleyen vatandaşlarımıza, her zaman yanımızda olan teknik ekibimize, takım arkadaşlarıma ve aileme sonsuz teşekkürler. Bugün belki o altın madalyayı takamadık ama kazandığımız en değerli şey, bu ülkenin her bir bireyinin kalbinde kazandığımız yerdir.

Bundan sonra da her maça, her turnuvaya aynı tutku ve azimle, daha büyük bir inançla çıkacağım. Türkiye’nin basketboldaki yükselişi devam edecek. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bayrağımız için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiğimizde bu sefer onu zirvede dalgalandırmak için elimden geleni yapacağım"