Alperen Şengün'den EuroBasket'te tarihi başarı!

12 Dev Adam’ın yıldızı Alperen Şengün, Estonya karşısındaki performansıyla EuroBasket tarihine geçti.

ALEPEREN ŞENGÜN'DEN TARİHİ SERİ

Alperen Şengün, 1995’ten bu yana EuroBasket’te üst üste üç maçta 20 sayı, 5 ribaund ve 5 asist barajını aşan ilk oyuncu oldu.

EUROBASKET'TE ÜST ÜSTE 3 MAÇTA ŞOV YAPTI

Alperen Şengün'ün son 3 maçtaki istatistikleri şöyle:

Estonya: 21 sayı, 8 ribaund, 5 asist

Portekiz: 20 sayı, 7 ribaund, 5 asist

Çekya: 23 sayı, 12 ribaund, 9 asist

12 DEV ADAM’IN EN BÜYÜK SİLAHI

Turnuvada her geçen gün formunu yükselten Alperen, A Grubu’nda Türkiye’nin üst üste aldığı galibiyetlerde kilit rol oynadı. NBA'de Houston Rockets formasıyla adından söz ettiren yıldız oyuncu, EuroBasket performansıyla da parmak ısırtıyor.