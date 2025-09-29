Alperen Şengün'den Kevin Durant açıklaması: "İşimi kolaylaştıracak”

Houston Rockets formasıyla yeni sezona hazırlanan Alperen Şengün, medya gününün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli yıldızın özellikle Kevin Durant'in takıma katılmasıyla ilgili sözleri dikkat çekti.

"KOLAY ŞUTLAR BULMASINI SAĞLAYABİLİRİM"

Şengün, Durant’in varlığının sahada kendisine büyük kolaylık sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"İkili oyunlarda, handoff aksiyonlarında bana çok faydası olacaktır. Bence Durant’in gelişi, işimi kolaylaştıracak. Tabii o benim yardımım olmadan da çok etkili oynayabilir ama umarım onun kolay şutlar bulmasını sağlayabilirim. Kariyeri boyunca kolay şut atmaya alışkın değildi çünkü hep rakip savunmaların odağında oldu. Umarım takım olarak ona pozisyon hazırlamada iyi bir iş çıkarabiliriz. Tarihin en büyük skorerlerinden biri ve bu yıl bize liderlik edecektir. Onun varlığı sahada işimi kolaylaştıracak, ben de onun işini biraz olsun kolaylaştırabilmeyi umuyorum. Umarım birlikte çok sayıda galibiyet alabiliriz.”