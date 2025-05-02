Alperen Şengün'e kafa atıldığı görüntülere tepki yağdı

Houston Rockets ile Golden State Warriors arasında oynanan NBA play-off karşılaşması, yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Houston’daki mücadelenin bitimine 4 dakika kala Golden State oyuncusu Spencer ile Alperen Şengün arasında sert bir temas yaşandı.

SPENCER’DAN ALPEREN ŞENGÜN’E KAFA MÜDAHALESİ

Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan pozisyonda, Spencer’ın sert müdahalesine Alperen Şengün omuzla yanıt verdi. İkili arasında yaşanan bu temas, kısa süre içinde tartışmaya dönüştü. Devamında Spencer, Şengün’e kafa attı. Olayın ardından hakemler duruma müdahale etti.

KARARLAR VE CEZALAR

Hakem incelemesi sonrası Spencer oyundan ihraç edildi. Alperen Şengün ve Golden State oyuncusu Jackson-Davis ise teknik faulle cezalandırıldı. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.

ALPEREN ŞENGÜN’DEN ETKİLİ PERFORMANS

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, maçta 19 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 2 blok ve 2 top çalma ile oynadı. "Triple-double" performansına yaklaşan Şengün, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

SERİDE DURUM 3-2’YE GELDİ

Houston Rockets, konuk ettiği Golden State Warriors’ı 131-116 mağlup etti. Bu sonuçla serideki durumu 3-2’ye getiren Rockets, eşleşmeyi 6. maça taşıdı. Batı Konferansı’nın ikinci sırasında yer alan Rockets ile yedinci sıradaki Warriors arasındaki serinin beşinci maçı, yüksek tempolu bir mücadeleye sahne oldu.

ROCKETS'TA SKOR DAĞILIMI

Houston ekibinde Fred VanVleet 26, Amen Thompson 25 ve Dillon Brooks 24 sayıyla galibiyete katkı verdi. Şengün’ün etkili performansı, takımın hücum gücüne yön verdi.