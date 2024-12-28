Alperen Şengün’ün 38 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'de normal sezon 8 maçla devam etti. Houston Rockets'ın Minesota Timberwolves'u ağırladığı karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Alperen, sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Yaklaşık 41 dakika süre alan ve "double-double" yapan milli basketbolcu, 38 sayı, 12 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Dört maç sonra kaybederek 10. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ta Amen Thompson 20 ve Fred VanVleet 18 sayıyla mücadele etti.



Sezonun 16. galibiyetini alan Timberwolves'ta Julius Randle 27 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve maçı kazandıran basketi atan Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaunt üretti.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Orlando Magic-New York Knicks: 85-108



Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 87-96



Boston Celtics-Indiana Pacers: 142-105



New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 124-132



Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 112-113



Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 89-98



Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 135-149



Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 102-92