Alperen Şengün’ün harika serisi devam ediyor

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Alperen Şengün’ün harika serisi devam ediyor

NBA’de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün’ün harika serisi devam ediyor. Milli basketbolcu, takımının Los Angeles Clippers’ı mağlup ettiği maçta 13 sayı ve 11 ribaundla double double yaparak bu istatistiğe üst üste üçüncü maçta ulaştı.

NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde Houston Rockets ve Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.

Devre ev sahibi Rockets'ın 61-56'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Houston Rockets sahadan galibiyetle ayrıldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika sahada kalırken maçı 13 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Alperen üst üste üçüncü kez double double yaparken Rockets'ın galibiyet serisi üç maça çıktı.

Rockets'ta Jalen Green 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Amen Thompson ve Tari Eason 18 sayıyla oynadı.

Los Angeles Clippers'ta ise James Harden 19, Terance Mann 14, Kriss Dunn ve Derrick Jones Jr. 11 sayı kaydetti.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Orlando Magic 94-90 Indiana Pacers
New York Knicks 123-124 Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder 106-88
Brooklyn Nets 114-139 Boston Celtics
Philadelphia 76ers 106-114 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs 139-130 Washington Wizards
Portland Trail Blazers 106-98 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers 128-123 Memphis Grizzlies
Sacramento Kings 127-104 Phoenix Suns

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