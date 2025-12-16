NBA’in iki yıldızı Alperen ve Jokic, Denver Nuggets – Houston Rockets maçında karşı karşıya geldi. Bu kez gülen taraf Jokic oldu. NBA’de Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezon başlangıcı yapan milli basketbolcu Alperen Şengün ile NBA Batı Konferansı takımlarından Denver Nuggets’ın Sırp yıldızı Nicola Jokic bu sabah Ball Arena’da karşı karşıya geldi. Son dönemlerde sık sık birbirleriyle kıyaslanan iki yıldızın 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelesi de spor dünyasında uzun süre konuşulmuş ve bu mücadelenin kazanan tarafı Alperen Şengün olmuştu.

Bu ikilinin 42’şer dakika süre aldığı son karşılaşmada ise, ev sahibi Denver Nuggets, Alperenli Houston Rockets’ı 128-125 yenmeyi başardı. Alperen, maçın bitime 6.8 saniye kala beraberliği yakalama şansını yakaladı ancak geriye çekilerek yaptığı üç sayılık atış isabetli olmayınca Houston maçtan galip ayrıldı. Bu, sonuçla Denver, üst üste beşinci galibiyetini alırken Nikola Jokic; 39 sayı, 15 ribaund, 10 asist ile triple-double yaptı. Alperen ise, iyi oynadığı maçta; 33 sayı, 10 ribaund ve 10 asist ile triple-double yaparken, takım arkadaşı Kevin Durant 25 sayı attı. Batı Konferansı Ligi'nde 5. sırada bulunan Rockets, bir sonraki maçında 19 Aralık'ta New Orleans Pelicans'a konuk olacak.

FLAGG TARİH YAZDI

Dallas Mavericks'in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, Utah Jazz'a uzatmada 140-133 yenildikleri maçta NBA tarihine geçti. NBA draftının 1 numarası Flagg, karşılaşmayı 42 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle tamamladı. Lig tarihinde bir maçta 40 ve üstü sayıya ulaşan en genç isim ünvanını elde eden 18 yaşındaki Flagg, LeBron James'in 2003'teki 37 sayılık performansını geride bıraktı. Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Mavericks'te PJ Washington 25 ve Naji Marshall 15 sayı attı. Jazz'da ise Keyonte George 37 ve Lauri Markkanen 33 sayıyla sezonun 10. galibiyetine katkı sağladı.