Alperen son saniyede büyük şanssızlık yaşadı, maçı kaybetti

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Alperen son saniyede büyük şanssızlık yaşadı, maçı kaybetti

Houston Rockets’ın yıldızı Alperen Şengün, Milwaukee Bucks maçının son saniyelerinde büyük şanssızlık yaşadı. Milli basketbolcu, son topu elinden kaçırınca Milwaukee Bucks möaçı 101-100 kazandı. Rockets, aldığı mağlubiyetle 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'de Milwaukee Bucks ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Bucks'ın 57-45'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Rockets galibiyet şansını son topta kaybetti.

Rakibine 101-100 mağlup olan Houston Rockets ligde beş maç sonra kaybederken bu sezonki beşinci yenilgisini aldı. Sahadan galibiyetle ayrılan Milwaukee Bucks ise bu sezon beşinci kez kazandı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 18 SAYI

Houston Rockets forması giyen ve son iki maçta triple-double oynayan Alperen Şengün maçı 18 sayıyla tamamladı.

Milli basketbolcu 39 dakika sahada kalırken 7 ribaunt ve 5 asist kaydetti.

Rockets'ta 26 sayıyla Fred VanVleet takımının en skorer oyuncusu oldu. Bucks'ta ise Brook Lopez 27, Giannis Antetokounmpo 20 sayıyla oynadı.

SON SANİYEDE ŞANSSIZ AN

Maçın son saniyesinde Houston Rockets'ta Fred VanVleet topu kenardan oyuna soktu. Alperen Şengün topu kontrol edemezken Rockets galibiyet şansını son saniyede kaçırdı.

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