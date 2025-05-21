Alperen yuvaya döndü: Parkede yerini aldı

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Alperen yuvaya döndü: Parkede yerini aldı

Beşiktaş altyapısından yetişerek NBA’e transfer olan milli basketbolcu Alperen Şengün’ün İstanbul’da yaptığı paylaşım gündem oldu.

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, sezonun tamamlanmasının ardından Türkiye’ye döndü. Genç yıldız, İstanbul’a gelir gelmez soluğu Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde aldı. Şengün, siyah-beyazlı taraftarları duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Alperen Şengün, Instagram hikâyesinden paylaştığı salondan bir fotoğrafa, “Back in home!!” (Yuvaya döndüm!!) notunu düştü ve Türk bayrağı emojisiyle duygusunu belirtti. Paylaşımda Beşiktaş basketbol takımının antrenman sahasının boş hali yer alırken, tribünlerde Beşiktaş ve Türkiye bayrakları dikkat çekti.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve burada parlayan Alperen, daha sonra NBA yolculuğuna adım atmıştı. Gerek oyunuyla gerek Beşiktaş’a olan bağlılığıyla taraftarın gönlünde taht kuran Şengün’ün bu ziyareti, camiada büyük ilgi gördü.

İşte Alperen’in paylaşımı:

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